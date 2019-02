Colloqui in Afghanistan, visita a sorpresa del capo del Pentagono

Il capo del Pentagono, Pat Shanahan, ha effettuato una visita non annunciata in Afghanistan per incontrare i comandanti Usa e i leader afghani nell'ambito di un'accelerazione per raggiungere la pace con i talebani. Shanahan, segretario alla Difesa da poco più di un mese in sostituzione di James Mattis, ha detto di non avere l'ordine di ridurre la presenza delle truppe statunitensi nel Paese.