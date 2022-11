Clima, Macron: "Non sacrificheremo nostri impegni per minacce della Russia"

Sul clima Emmanuel Macron ha garantito che gli impegni presi verranno rispettati nonostante le minacce della Russia.

Intervenendo al vertice della Cop 27 di Sharm el Sheikh, in Egitto, il presidente francese ha definito la battaglia per la riduzione dei Co2 "indissociabile" dalla battaglia in difesa della biodiversità. "Non sacrificheremo i nostri impegni climatici sotto la minaccia energetica", ha spiegato.