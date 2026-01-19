Cisgiordania, Israele lancia operazione antiterrorismo a Hebron

Le forze armate israeliane e il servizio di sicurezza interno Shin Bet hanno avviato un'operazione congiunta nella città cisgiordana di Hebron, con il supporto della polizia israeliana, con l'obiettivo dichiarato di smantellare infrastrutture terroristiche, il contrasto al possesso illegale di armi e il rafforzamento delle misure di sicurezza nell'area, secondo quanto riferito in un comunicato ufficiale. L'operazione si concentra nel quartiere di Jabel Johar ed è prevista una durata di diversi giorni. L'esercito ha avvertito che durante le operazioni potranno essere udite esplosioni e che si registrerà un significativo aumento dei movimenti delle truppe israeliane nella zona.