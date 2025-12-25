Cisgiordania, ferita una bimba palestinese in un raid dei coloni: 5 arresti

Le forze della sicurezza israeliane hanno annunciato l'arresto di cinque coloni israeliani per il loro presunto coinvolgimento in un attacco a un'abitazione palestinese nella Cisgiordania occupata dove è rimasta ferita una bambina. La piccola di otto mesi ha riportato "ferite moderate al viso e alla testa" nel raid avvenuto ieri sera, secondo la Wafa. L'agenzia di stampa ufficiale palestinese ha attribuito l'attacco a "un gruppo di coloni armati", accusandoli di "aver lanciato pietre contro case e proprietà" nella città di Sair, a nord di Hebron. Un comunicato della polizia israeliana ha affermato che cinque sospetti sono stati arrestati per il loro "presunto coinvolgimento in gravi e violenti incidenti nel villaggio di Sair". Le forze della sicurezza israeliane hanno ricevuto segnalazioni di "pietre lanciate dai civili israeliani contro un'abitazione palestinese", aggiungendo che una bambina palestinese è rimasta ferita.