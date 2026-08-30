Cipro del Nord, traghetto si ribalta: a bordo 267 passeggeri

Un traghetto passeggeri della Filo Shipping si è ribaltato al largo della costa di Cipro Nord, poco dopo essere partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. A dare notizia dell'incidente è stato il ministero della Sanità locale. Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni dei 267 passeggeri a bordo e le autorità non hanno fornito un eventuale bilancio di vittime. Dopo l'incidente sono state immediatamente predisposte le operazioni di emergenza. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari", ha comunicato il ministero della Sanità.