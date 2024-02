La Cina agli Usa: "Rafforzare i legami economici e commerciali"

Cina e Stati Uniti dovrebbero "rafforzare i legami economici e commerciali, mentre Washington dovrebbe lavorare per evitare il disaccoppiamento tra i due Paesi".

Lo ha detto il premier cinese Li Qiang nell'incontro con la delegazione americana in visita a Pechino guidata da Suzanne Clark, a capo della Camera di commercio Usa. "Il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale è una di quelle situazioni vantaggiose per entrambi i Paesi - ha affermato Li -. La ricerca del disaccoppiamento e la costruzione di 'piccoli cortili con alte mura' non sono in linea con gli interessi fondamentali di entrambe le parti".