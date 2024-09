Pechino accusa Berlino di aumentare i rischi per la sicurezza nello Stretto di Taiwan all'indomani del passaggio di due navi tedesche nel delicato braccio di mare che separa Taiwan dalla Cina. "Il comportamento della parte tedesca aumenta i rischi per la sicurezza e invia segnali sbagliati", ha detto in una nota il portavoce militare cinese Li Xi, aggiungendo che le truppe di Pechino nella regione "contrasteranno risolutamente tutte le minacce e le provocazioni".