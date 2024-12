"Pechino e Washington possono realizzare molte grandi cose purché lavorino insieme". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in vista dell'insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump il mese prossimo. Iniziative come i colloqui finanziari e il controllo transfrontaliero della droga "dimostrano pienamente che finché la Cina e gli Stati Uniti collaborano, si possono realizzare molte grandi cose", ha affermato in un simposio a Pechino.