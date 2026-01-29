Cina e Gran Bretagna rilanciano le relazioni bilaterali: "Imperativo avere più dialogo"

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato nella Grande Sala del Popolo il premier britannico Keir Starmer. Nelle prime battute del bilaterale, Xi ha rimarcato le recenti turbolenze nelle relazioni, sollecitando una visione strategica di "lungo termine". Starmer ha detto di ritenere "vitale" lo sviluppo dei legami tra i due Paesi: "La Cina è un attore vitale sulla scena globale ed è fondamentale costruire una relazione più sofisticata in cui identifichiamo opportunità di collaborazione, ma consentiamo anche un dialogo significativo sulle aree di disaccordo". Stesso pensiero di Xi, secondo cui è "imperativo" avere "più dialogo" con Londra.