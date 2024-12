Un 31enne è stato arrestato in Messico dopo aver tentato di dirottare un volo nazionale verso gli Stati Uniti. "Un soggetto ha aggredito un assistente di volo e ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio per dirottare il volo verso gli Stati Uniti", si legge in un comunicato della Segreteria per la sicurezza e la protezione civile. Tuttavia, i membri dell'equipaggio sono stati in grado di immobilizzare l'uomo, che è stato arrestato dopo un atterraggio d'emergenza.