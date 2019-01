Cattura Cesare Battisti, aereo italiano già in volo per la Bolivia

Un aereo del governo italiano con a bordo anche uomini dell'Aise, l'Agenzia d'intelligence che si occupa dell'estero e il cui contributo è stato fondamentale per arrivare all'arresto di Battisti, e investigatori della Polizia, è già decollato per la Bolivia. L'arrivo è previsto per il pomeriggio di oggi (ora italiana) ma questo, sottolineano fonti governative, non significa che l'aereo ripartirà subito. Vanno ancora espletate alcune procedure.