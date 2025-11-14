Il tour internazionale di "Casa Papanice" conquista Corea e Mongolia

Dopo il successo della tappa di Pechino, prosegue in Asia il tour di presentazione del volume "Casa Papanice" di Edmondo Papanice, dedicato all'omonima opera del grande architetto Paolo Portoghesi. Le nuove tappe di Ulaanbaatar (1° novembre) e Seoul (5 novembre) hanno confermato l'interesse del pubblico asiatico, rafforzando il dialogo culturale tra l'Italia e l'Estremo Oriente. Le iniziative sono state promosse dagli Istituti Italiani di Cultura di Pechino e di Seoul, in collaborazione con le Ambasciate d'Italia in Mongolia e in Corea e con il sostegno dell'Associazione HALP.