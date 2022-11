Casa Bianca contro Trump: non c'è spazio per antisemitismo

La Casa Bianca contro Donald Trump, dopo l'incontro del tycoon con l'antisemita Nick Fuentes.

"Per il bigottismo, l'odio e l'antisemitismo non c'è alcuno spazio in America", ha dichiarato in una nota il viceportavoce della Casa Bianca, Andrew Bass, sottolineando che "la negazione dell'Olocausto è ripugnante e pericolosa e deve essere condannata con forza".