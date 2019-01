Caos Venezuela, dagli Usa 20 milioni di dollari in aiuti umanitari

Gli Stati Uniti sono pronti a offrire "oltre 20 milioni di dollari in aiuti umanitari per il popolo del Venezuela". Lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, intervenendo alla riunione straordinaria del Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani in corso a Washington. Pompeo ha inoltre chiesto a tutti i Paesi dell'istituzione di riconoscere Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela.