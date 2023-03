Canada, bimbo di quattro anni spara e ferisce l'amico di sei

Shock in Canada, dove un bambino di sei anni è stato colpito con un'arma da fuoco da un amico di quattro anni in una comunità indigena nella provincia centrale di Manitoba.

Lo ha riferito la polizia. I due bambini si trovavano in un'abitazione nella Peguis First Nation, "quando sono venuti in contatto con un'arma da fuoco", ha detto la Royal Canadian Mounted Police. Il bambino più piccolo ha sparato colpendo l'amichetto che è stato subito ricoverato in ospedale e non è in pericolo.