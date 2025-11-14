Camerun, governo: 16 morti e 800 arresti nelle proteste post-elettorali

Nelle proteste antigovernative scoppiate in Camerun dopo le elezioni presidenziali del 12 ottobre sono morte almeno 16 persone e oltre 800 sono state arrestate. Il bilancio ufficiale, riferisce "Rfi", è stato annunciato dal ministro dell'Amministrazione territoriale Paul Atanga Nji durante il suo tour nelle città e regioni interessate dalle violenze. Nel rapporto si riferisce anche che più di 150 aggressori hanno attaccato una brigata della gendarmeria e una stazione di polizia con l'intenzione di assassinare agenti delle forze dell'ordine. La crisi post-elettorale è iniziata il 27 ottobre con l'annuncio dei risultati che decretavano il presidente Paul Biya - all'ottavo mandato - vincitore al primo turno con il 53,66 per cento dei voti. Questi risultati sono stati contestati dal leader dell'opposizione Issa Tchiroma Bakary, che continua a rivendicare la vittoria.