Mondo
NELLE ULTIME DUE SETTIMANE

Cambogia, oltre mezzo milione di sfollati a causa della guerra con la Thailandia

21 Dic 2025 - 06:06
Il conflitto al confine tra Cambogia e Thailandia ha causato oltre 500mila sfollati sul versante cambogiano nelle ultime due settimane. "Più di mezzo milione di cambogiani, tra cui donne e bambini, stanno vivendo gravi difficoltà a causa dello sfollamento forzato dalle loro case e dalle loro scuole per sfuggire ai bombardamenti thailandesi", ha dichiarato il ministero degli Esteri, stimando in 518.611 il numero totale di persone evacuate. In Thailandia, secondo Bangkok, sono invece circa 400mila le persone sfollate a causa della ripresa della guerra al confine.

