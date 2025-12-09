Cambogia, almeno 6 civili uccisi dagli attacchi thailandesi

Gli scontri al confine tra Cambogia e Thailandia hanno causato la morte di almeno sei civili cambogiani, secondo un nuovo bilancio diffuso dal ministero della Difesa di Phnom Penh. L'esercito thailandese ha aperto il fuoco nella provincia di confine di Banteay Meanchey dopo mezzanotte, "causando la morte nei bombardamenti di due civili che si trovavano sulla strada nazionale 56", ha detto il ministro in un post pubblicato su Facebook. Due vittime che si aggiungono alle quattro già registrate ieri.