California, sta bene e lascia l ospedale la bambina più piccola del mondo

Nata in California, la bimba prematura più piccola al mondo è riuscita a sopravvivere e adesso sta bene. Lo ha annunciato lo Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns di San Diego. Saybie, questo il nome della piccola, è nata a dicembre 2018: dopo appena 23 settimane e tre giorni di gravidanza pesava soltanto 245 grammi. A metà maggio, dopo cinque mesi passati in terapia intensiva, ha raggiunto i 2,3 kg ed ha lasciato l'ospedale.

A dicembre i medici avevano deciso di praticare un cesareo d'urgenza perché delle complicazioni mettevano in pericolo la vita della madre e avevano annunciato al padre che avrebbe potuto trascorrere con la figlia solo un'ora prima che morisse. "Ma quest'ora sono diventate due ore, che sono diventate una giornata, che si è trasformata in una settimana", ha raccontato la madre.



I "grandi prematuri" - I cosiddetti "grandi prematuri", cioè i bambini nati dopo meno di 28 settimane di gravidanza, subiscono frequentemente gravi complicazioni, per questo hanno poche possibilità di sopravvivere. "Saybie non ha avuto quasi nessuno dei problemi generalmente associati ai grandi prematuri, come emorragie cerebrali o problemi polmonari e cardiaci", ha spiegato l'ospedale.



Secondo il registro dei bambini più piccoli al mondo, tenuto dall'università Usa dell'Iowa, Saybie ha battuto il record mondiale precedentemente detenuto da un bambino nato nel 2015 in Germania, che pesava 7 grammi più di lei.