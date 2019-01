Brexit, Tajani: "La nostra priorità è pensare ai cittadini Ue in Gb"

Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, "per il Parlamento europeo la priorità è la tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna in caso di una 'hard Brexit', ovvero l'uscita del Paese dall'Ue senza un accordo con Bruxelles". Tajani si è detto anche convinto che l'accordo tra la premier britannica May e la Ue, bocciato dalla Camera dei Comuni, non si potrà cambiare.