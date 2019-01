Brexit, si allontana il voto cruciale sul "piano B"

Si allontana la data del prossimo voto cruciale in merito alla Brexit da parte del Parlamento britannico, dopo la bocciatura della prima bozza di accordo con l'Ue. La premier Theresa May sta lavorando al piano B, che vorrebbe comunicare ai Comuni. Un portavoce di Downing Street definisce infatti improbabile un verdetto finale a Westminster prima di febbraio e indica come "non decisivo" quello previsto dopo il dibattito della Camera.