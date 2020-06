Brexit, nota congiunta Ue-Gb: bisogna dare nuovo slancio a negoziati

Dopo lo stop imposto dal coronavirus, torna in primo piano il negoziato con l'Ue sulla Brexit, al quale "le parti hanno concordato che occorre dare un nuovo impulso. In una nota, Londra e Bruxelles sottolineano infatti che è necessario "intensificare i colloqui a luglio per creare le migliori condizioni per concludere e ratificare un'intesa prima della fine del 2020", compreso un accordo "preliminare sui principi".