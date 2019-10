Brexit, l'Irlanda del Nord resta allineata alle regole Ue per le merci

L'Irlanda del Nord resta allineata a una serie limitata di regole europee, in particolare le procedure per le merci. Tali normative saranno eseguite all'ingresso della regione di Belfast e non in tutta l'isola, secondo quanto spiega il capo negoziatore della Ue per la Brexit, Michel Barnier. Le autorità della Gran Bretagna saranno dunque incaricate di applicare il codice doganale Ue nell'Irlanda del Nord.