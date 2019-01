Brexit,Corbyn: "Il governo ha fallito, la parola vada agli elettori"

Il voto sulla Brexit dimostra che il governo Tory di Theresa May non ha una maggioranza sulla "questione più vitale" davanti a cui si trova oggi la Gran Bretagna. Lo ha affermato il leader dei laburisti Jeremy Corbyn in Parlamento, formalizzando la mozione di sfiducia contro la premier e aprendo il dibattito. La May, ha sottolineato, "non è in grado di controllare la Camera dei Comuni. Il governo ha fallito, restituisca la parola agli elettori".