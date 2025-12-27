Brasile, le infradito Havaianas scatenano i partiti di destra: "Non compratele"

- E' la figlia di Fernanda Montenegro, la più grande attrice brasiliana vivente. Torres è cresciuta dentro il teatro, il cinema e la televisione di qualità. Negli anni ’80 e ’90 è diventata un volto popolarissimo grazie a ruoli ironici e intelligenti, capaci di raccontare con leggerezza i cambiamenti della società brasiliana. Parallelamente ha costruito una carriera solida nel cinema d’autore, lavorando con alcuni dei più importanti registi del Paese.