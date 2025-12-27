Brasile, le infradito Havaianas scatenano i partiti di destra: "Non compratele"

Una frase beneaugurante dell'attrice Fernanda Torres ("non iniziate l'anno col piede destro") fa infuriare i sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro
Fernanda Torres spot Havaianas © Dal Web
La celebre marca di sandali infradito Havaianas è finita al centro di una controversia politica in Brasile, con esponenti di destra che invitano al boicottaggio del prodotto dopo il lancio di un nuovo spot pubblicitario stagionale.
Nel video pubblicato sui profili social del marchio (un simbolo del Brasile), l’attrice Fernanda Torres, volto noto del cinema invita il pubblico a non “iniziare il 2026 con il piede destro”, ma ad affrontare l’anno che sta per partire “con entrambi i piedi”. La frase, che nel linguaggio comune brasiliano è un gioco di parole sulla tradizione di buon auspicio, è stata interpretata da molti leader conservatori come una provocazione politica alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2026.
Dal fronte opposto, alcune figure politiche di sinistra hanno definito idiote le reazioni conservative, sottolineando che gli appelli al boicottaggio rischiano di minacciare posti di lavoro, in particolare nello stato di Minas Gerais, dove sorge una delle principali fabbriche del marchio.
La vicenda riflette la polarizzazione crescente nella società brasiliana, dove persino campagne pubblicitarie popolari possono diventare oggetto di scontro politico quando interpretate attraverso la lente delle tensioni elettorali e ideologiche in vista delle elezioni generali di ottobre 2026.
- E' la figlia di Fernanda Montenegro, la più grande attrice brasiliana vivente. Torres è cresciuta dentro il teatro, il cinema e la televisione di qualità. Negli anni ’80 e ’90 è diventata un volto popolarissimo grazie a ruoli ironici e intelligenti, capaci di raccontare con leggerezza i cambiamenti della società brasiliana. Parallelamente ha costruito una carriera solida nel cinema d’autore, lavorando con alcuni dei più importanti registi del Paese.
I sandali Havaianas sono tra i più venduti al mondo. Il gruppo Alpargatas, secondo gli ultimi dati, dà lavoro a 10.000 persone e nel 2024 ha venduto 226,6 milioni di paia di infradito.