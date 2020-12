Brasile, Bolsonaro sotto attacco per piano vaccinale anti Covid

Afp

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato duramente criticato da oppositori e stampa per il piano di vaccinazione del Paese, il secondo per numero di vittime da Covid, giudicato "da incompetenti". Il piano, pubblicato sabato, presenta per i detrattori "notevoli lacune", non vi è una data di inizio né dettagli su come raggiungere il 70 per cento della popolazione.