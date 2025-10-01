Big industria Ue a Bruxelles: "Pronti a investire se si taglia la burocrazia"

I big dell'industria europea lanciano un appello ai leader Ue e alla Commissione europea: promettono un aumento degli investimenti del 50% entro il 2030, a patto che si tagli la burocrazia, si rafforzi il mercato unico e si crei un quadro regolatorio che premi innovazione e competitività. La richiesta è stata firmata nel Copenaghen Pledge, a margine del vertice europeo, da 28 grandi aziende, da Airbus a Maersk, al gigante dei chip olandese Asml, a Siemens e Thyssenkrupp. Energia, ricerca e sviluppo, IA, reti 5G e 6G e difesa sono i settori su cui i colossi Ue intendono puntare.