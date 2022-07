Biden, "storica" visita in Israele: "Soluzione due Stati rimane la migliore"

"La soluzione dei due Stati rimane la migliore per garantire pace e stabilità a israeliani e palestinesi".

Lo ha ribadito il presidente americano, Joe Biden, durante la sua visita in Israele, definita dal premier Yair Lapid "storica". "Non bisogna essere ebrei per essere sionisti", ha detto il numero uno della Casa Bianca, secondo il quale le relazioni tra Stati Uniti e Israele non sono state mai così "forti e profonde".