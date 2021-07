Biden: "Il coronavirus non è sconfitto, vaccinarsi è patriottico"

IPA

Il coronavirus "non è stato ancora sconfitto", e per questo "l'azione più patriottica possibile", anche in occasione della festa dell'indipendenza americana, è quella di vaccinarsi. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, spiegando che in ogni caso gli Usa hanno "preso il sopravvento" sul virus che "non controlla più le nostre vite", sebbene ci sia preoccupazione per la variante Delta.