Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
MEGA CRACK DEL GRUPPO SIGNA

Austria, Benko condannato a due anni per bancarotta fraudolenta

16 Ott 2025 - 01:09
© Ansa

© Ansa

L'ex magnate René Benko è stato condannato in Austria a due anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Innsbruck per bancarotta fraudolenta nell'ambito del primo filone sul mega crack del gruppo Signa. Il Tribunale ha contestato al 48enne una donazione di 300mila euro alla madre, mentre l'ha assolto dall'accusa di aver sottratto alla massa fallimentare altri 360mila euro tramite affitti per una villa nel capoluogo tirolese. All'apice del suo successo Benko, secondo la stampa austriaca, vantava un patrimonio di quasi 5 miliardi di euro.

austria
bancarotta fraudolenta