Austria, da lunedì stop lockdown per i vaccinati ma non per i No vax

Ansa

In Austria lunedì finirà il lockdown per i vaccinati e i guariti, mentre proseguirà per i No vax. Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammer. Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non solo i negozi, ma anche i ristoranti, gli alberghi e i mercatini di Natale. Il cancelliere non ha escluso "diversificazioni" nelle regioni più colpite dalla pandemia. Vienna riaprirà ristoranti e hotel soltanto il 20 dicembre.