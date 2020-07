Australia, ministro a concittadini: lasciate Hong Kong se temete per la vostra libertà

Il ministero degli Esteri australiano ha emesso un avviso di viaggio rivolto ai suoi concittadini a Hong Kong, invitandoli a fare ritorno in patria per i "rischi" connessi alle nuove norme di sicurezza imposte da Pechino, che prevedono in alcuni casi, afferma il governo australiano, anche la detenzione "in base a norme vagamente definite". A Hong Kong, intanto, la Cina ha inaugurato la sede di un suo organismo di intelligence con pieni poteri.