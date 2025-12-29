Australia, famiglie vittime sparatoria Bondi Beach chiedono indagine su aumento antisemitismo

Le famiglie delle vittime del recente massacro di Sydney, che ha preso di mira un festival ebraico, hanno pubblicato lunedì una lettera aperta chiedendo maggiori azioni federali per indagare sull'aumento dell'antisemitismo e sulle carenze in materia di sicurezza a seguito della peggiore sparatoria di massa in Australia degli ultimi trent'anni. In una lettera aperta al primo ministro Anthony Albanese, 17 famiglie delle vittime e dei feriti hanno chiesto un'inchiesta federale, nota come commissione reale, per indagare sull'aumento dell'antisemitismo in Australia dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas nel 2023 e sulle conseguenti carenze delle agenzie di sicurezza.