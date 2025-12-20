Logo Tgcom24
Mondo
avvisata comunità islamica

Australia, dopo l'attentato di Bondi beach imminenti raid antiterrorismo

20 Dic 2025 - 06:29
La comunità musulmana di Sydney è stata avvertita dalla polizia del New South Wales di imminenti raid antiterrorismo, sull'onda dell'attacco terroristico di domenica scorsa nell'iconica spiaggia di Bondi a Sydney. Leader ebraici intervistati dal Sydney Morning Herald rivelano che la polizia ha tenuto un incontro riservato giovedì in cui i leader delle comunità sono stati informati dei raid antiterrorismo e che le autorità si aspettano che i leader stessi collaborino nel monitorare l'estremismo.

