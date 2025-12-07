Sudafrica, attacco armato in un ostello a Pretoria: 11 morti

Almeno undici persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in un ostello di Saulsville, a Pretoria, in Sudafrica. Uomini armati hanno aperto il fuoco all’interno della struttura, colpendo in totale 25 persone, come riferito dalla portavoce della polizia Athlenda Mathe. "Dieci persone sono morte sul luogo dell'incidente, e una è morta in ospedale", ha dichiarato. Tra le vittime ci sono un bambino di 3 anni, un 12enne e una 16enne. "Siamo alla ricerca degli aggressori, per ora stiamo cercando tre sospettati", ha aggiunto.