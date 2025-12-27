Attacco missilistico russo, forti esplosioni a Kiev

L'allarme scatta in tutta l'Ucraina
Diverse potenti esplosioni hanno scosso Kiev nella notte, secondo un giornalista dell'Afp, mentre le autorità avvertivano che la capitale ucraina era sotto minaccia di attacco missilistico. "Esplosioni nella capitale. Le forze di difesa aerea sono operative. Restate nei rifugi!", ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. Anche l'aeronautica militare ucraina ha annunciato un'allerta aerea a livello nazionale nelle prime ore del mattino. "Tutta l'Ucraina è in pericolo missilistico! Registrato il decollo del
MiG-31K", cioè i vettori del missile aerobalistico Kinzhal, si legge nel post su Telegram.
La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio. Secondo i giornalisti della testata ucraina presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite in tutta la capitale, così come nell'Oblast' di Kiev, dove sono state segnalate interruzioni di corrente nella città di Brovary e nelle aree circostanti a seguito degli attacchi. Brovary si trova a circa 20 chilometri a nord-est di Kiev