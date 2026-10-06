Atene, oltre 2mila manifestanti in piazza contro l'arrivo di Rubio

Oltre 2mila manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati martedì sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del Segretario di Stato americano Marco Rubio. Piazza Syntagma, di fronte al Parlamento, è stata chiusa al traffico, mentre migliaia di agenti di polizia sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate nella capitale greca, secondo quanto riferito dai fotografi dell'Afp presenti sul posto. Le manifestazioni sono state indette dal Pame (sindacato legato al Partito Comunista Greco, Kke) e da altri gruppi studenteschi e di sinistra. "Rubio non è il benvenuto; gli assassini Usa-Nato-Ue stiano fuori dal Paese e dalla regione!": questo il messaggio che si leggeva negli appelli a manifestare diffusi sui social network.