Argentina, il governo si arrende: l'inflazione ci è sfuggita di mano

Il governo dell'Argentina ha ammesso di non essere riuscito a controllare l'inflazione, arrivata al 104,3% l'anno dopo essere salita del 7,7% a marzo.

"Pensavamo di riuscirci, ma non è stato così", ha ammesso alla Radio 10 il capo di gabinetto Agustín Rossi. "Chiaramente non è quello che ci aspettavamo, né è in linea con lo sforzo che abbiamo fatto per cercare di trovare un percorso discendente per l'inflazione", ha detto l'esponente del governo di Alberto Fernandez, augurandosi che i prezzi tornino sotto controllo nel resto dell'anno. "Non voglio trovare scuse, ma marzo è un mese sempre con un'inflazione sopra la media. Ci auguriamo che aprile segnerà chiaramente un calo del processo inflazionistico in Argentina", ha aggiunto Rossi.