Arbitra ucraina Monzul in Italia, dirigerà Inter-Samp donne

Sarà un'arbitra ucraina a dirigere Inter-Sampdoria, della Serie A di calcio femminile, in programma domenica.

L'Italia accoglie infatti Kateryna Monzul, direttrice di gara già in diverse partite di Europa League e altre sfide importanti, sia in campo maschile sia femminile. Adesso potrà proseguire la sua attività arbitrale nel nostro Paese. Ringraziando la Uefa e l'Aia, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato che "la famiglia del calcio europeo ha un cuore grande e quello italiano è in prima fila nell'aiutare la popolazione ucraina".