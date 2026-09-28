Media: "Azienda russa di analisi dati usata dalle polizie europee, Italia compresa"

Secondo la testata, i prodotti di Oxygen Forensics sono stati utilizzati in almeno due progetti finanziati dall'Ue sulla raccolta, elaborazione e condivisione delle prove digitali. La Commissione ha invece precisato che Oxygen non faceva parte dei consorzi dei due progetti e non ha quindi ricevuto finanziamenti Ue. Uno dei programmi, Inspectr, finanziato da Horizon 2020, ha continuato a operare fino al 2023. I proprietari russi di Oxygen avrebbero inoltre controllato MKO Systems, società che vendeva la stessa tecnologia di base all'Fsb e al ministero dell'Interno russo. La denuncia americana non sostiene che il software contenesse codice dannoso né che Oxygen abbia avuto accesso non autorizzato ai sistemi o ai dati dei clienti.