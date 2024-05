Amsterdam, proteste per Gaza: sgomberato un presidio in Università, 125 arresti

La polizia olandese ha sgomberato un accampamento pro-palestinese all'Università di Amsterdam, arrestando 125 attivisti.

Le forze dell'ordine hanno affermato che la loro azione si è resa "necessaria per ristabilire l'ordine", dopo che le proteste "erano diventate violente". Alcuni video mostrano gli agenti che utilizzano una scavatrice meccanica per abbattere le barricate e manganelli e scudi per porre fine alla manifestazione, picchiando i manifestanti e abbattendo le tende.