Ambiente, Gentiloni: chi consuma foreste non avrà accesso al mercato Ue

L'Ue prepara lo stop all'import di prodotti legati alla deforestazione. "Chi consuma le foreste non avrà accesso al mercato unico Ue", scrive su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando le nuove proposte in tema ambientale. "Non sarà consentita la vendita di carne, soia, olio di palma, legno, cacao e caffè prodotti in aree di nuova deforestazione", spiega Gentiloni.