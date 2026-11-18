Il procuratore ad interim della Corte penale internazionale (Cpi), Mame Mandiaye Niang, ha informato il Consiglio di sicurezza dell'Onu che "i giudici della Cpi hanno confermato la giurisdizione della Corte nel caso contro il sospettato libico Osama Njeem Elmasry ". Tuttavia, il generale Almasri, ex direttore del carcere di Mitiga a Tripoli accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità fra cui omicidio, tortura e stupro, sarebbe ancora a piede libero. Infatti, nonostante le notizie relative a una condanna in Libia, l'ufficio del procuratore della Cpi ha informazioni a riguardo: "Sappiamo molto chiaramente che il signor Njeem gode ancora di una totale libertà e incontra chi vuole, compresi autorità e ministri. È con famiglia e amici, dunque pensiamo che non stia affrontando la giustizia", ha dichiarato Niang, che ha invitato la Libia a garantire che Almasri venga messo di fronte alla giustizia.