Albania, 11 agenti feriti nelle proteste a Tirana davanti alla sede del governo

Almeno 11 agenti della polizia albanese sono rimasti feriti durante la protesta di in serata a Tirana dell'opposizione di centro destra guidata da Sali Berisha, contro il governo del premier socialista Edi Rama: lo riferiscono fonti della polizia della capitale. I sostenitori dell'opposizione hanno risposto con lanci di petardi e sassi contro la polizia che ha fatto uso di lacrimogeni e idranti, sia davanti alla sede del governo che poi a quella del parlamento. Almeno 18 persone sarebbero state fermate.