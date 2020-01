Aggressione a Parigi, media: "L'accoltellatore aveva problemi psichici"

L'assalitore che ha ucciso un passante e ferito altre due persone a Villejuif, alle porte di Parigi, aveva "turbe psicologiche" e non era schedato per radicalizzazione islamica. Lo riferiscono fonti concordanti all'agenzia Afp. Secondo Le Parisien, l'aggressore sarebbe un uomo nato nel 1997 a Les Lilas, nell'hinterland della capitale, Nathan C., identificato dalla carta di credito e dalle impronte digitali.