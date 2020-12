Agente Fbi scomparso, gli Usa accusano formalmente l'Iran

ansa

L'amministrazione Trump ha formalmente accusato l'Iran per la scomparsa, e presunta morte, dell'agente dell'Fbi Robert Levinson. L'uomo è scomparso in Iran in circostanze misteriose più di dieci anni fa e ora gli Stati Uniti lanciano accuse vere e proprie all'intelligence di Teheran. I funzionari statunitensi affermano chiaramente che ci sia il regime iraniano dietro al complotto che aveva portato al rapimento di Levinson.