Afghanistan, Nyt: "In 5 anni via truppe Usa e alleate"

Tutti i militari Usa presenti in Afghanistan dovranno ritirarsi in un arco di tempo tra i tre e i cinque anni: lo prevede un nuovo piano del Pentagono da porre sul tavolo dei negoziati di pace con i Talebani, come riporta il New York Times. Il resto delle forze internazionali presenti nel Paese dal 2001 dovranno lasciare allo stesso tempo.