"In questo momento all'interno dell'Afghanistan non si stanno consumando conflitti e non si sente ancora il rischio di una crisi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che però lancia l'allerta: "Nei prossimi mesi, se non aiuteremo il popolo afghano, la crisi economica e quella alimentare potrebbero scatenare flussi migratori significativi".