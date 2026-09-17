Usa, negato il visto ad Abu Mazen: non parteciperà all'assemblea generale dell'Onu

Per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen per recarsi nel Paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea generale dell'Onu. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'Autorità Palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione oggi; analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'Autorità Palestinese che speravano di accompagnare il presidente. La notifica motiva il rifiuto facendo riferimento alla "Sezione 212 (a) (3) (B), che vieta il rilascio del visto a chiunque abbia mai preso parte ad attività terroristiche o sia stato affiliato a un'organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente".