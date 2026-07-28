Libia, manifestanti assaltano l'hub del gas di Mellitah

In Libia gruppi di manifestanti contro il governo di Abdul Hamid Dbeibah hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellitah, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo dove opera anche l'Eni, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica, e la Compagnia petrolifera statale National Oil Corporation. "Questi eventi - aggiunge la Noc - hanno portato al completo arresto della produzione del giacimento di El Feel e influenzato o interrotto, anche parzialmente, la produzione di Wafa".
"Rischio instabilità della rete elettrica nazionale"
"Il perdurare di questa situazione - prosegue la Noc - aumenta il rischio di instabilità della rete elettrica nazionale e potrebbe portare allo spegnimento di altri generatori, aumentando la probabilità di interruzioni di corrente diffuse, o addirittura di un blackout nazionale, se la situazione non viene affrontata con urgenza". La Società ha chiesto perciò alle autorità competenti "di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellitah e proteggere i suoi impianti petroliferi, consentendo così alle squadre tecniche di riprendere le loro attività in sicurezza".